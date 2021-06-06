Lucas Oil Pro Motocross Championship Highlights: Toyota Thunder Valley National

June 6, 2021 Michael Le Pard News 0

With an elevation that surpasses 6,000 feet above sea level, the annual visit to Colorado’s Thunder Valley Motocross Park was destined to provide a captivating afternoon of racing for the second round of the 2021 Lucas Oil Pro Motocross Championship, sanctioned by AMA Pro Racing. The Toyota Thunder Valley National lived up to the billing, with exceptional competition and high drama that changed the landscape of the early title fights across both the 450 Class and 250 Class.

An array of riders made their presence felt over the course of four motos, once again showcasing the exceptional level of talent in American motocross. When all was said and done, Team Honda HRC’s Ken Roczen enjoyed a dominant 1-1 outing that brought back memories of his championship-winning years in the 450 Class, while Monster Energy/Star/Yamaha Racing’s Justin Cooper relied on consistency to repeat as the 250 Class winner at Thunder Valley.
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Results

Lucas Oil Pro Motocross Championship
Toyota Thunder Valley National
Thunder Valley Motocross Park – Lakewood, Colo.
June 5, 2021

450 Class Overall Results (Moto Finish)

  1. Ken Roczen, Germany, Honda (1-1)
  2. Dylan Ferrandis, France, Yamaha (2-2)
  3. Adam Cianciarulo, Port Orange, Fla., Kawasaki (3-6)
  4. Justin Barcia, Monroe, N.Y., GASGAS (7-3)
  5. Aaron Plessinger, Hamilton, Ohio, Yamaha (5-4)
  6. Chase Sexton, La Moille, Ill., Honda (4-5)
  7. Christian Craig, El Cajon, Calif., Yamaha (6-7)
  8. Cooper Webb, Newport, N.C., KTM (8-8)
  9. Marvin Musquin, France, KTM (9-9)
  10. Eli Tomac, Cortez, Colo., Kawasaki (11-10)

450 Class Championship Standings (Round 2 of 12)

  1. Ken Roczen, Germany, Honda – 90
  2. Dylan Ferrandis, France, Yamaha – 89
  3. Aaron Plessinger, Hamilton, Ohio, Yamaha – 74
  4. Justin Barcia, Monroe, N.Y., GASGAS – 69
  5. Chase Sexton, La Moille, Ill., Honda – 67
  6. Adam Cianciarulo, Port Orange, Fla., Kawasaki – 58
  7. Cooper Webb, Newport, N.C., KTM – 52
  8. Christian Craig, El Cajon, Calif., Yamaha – 51
  9. Marvin Musquin, France, KTM – 51
  10. Eli Tomac, Cortez, Colo., Kawasaki – 46

250 Class Overall Results (Moto Finish)

  1. Justin Cooper, Cold Spring Harbor, N.Y., Yamaha (2-2)
  2. Jett Lawrence, Australia, Honda (4-1)
  3. Hunter Lawrence, Australia, Honda (5-3)
  4. Jo Shimoda, Japan, Kawasaki (6-4)
  5. Colt Nichols, Muskogee, Okla., Yamaha (9-5)
  6. Garrett Marchbanks, Coalville, Utah, Yamaha (7-7)
  7. Jalek Swoll, Belleview, Fla., Husqvarna (10-6)
  8. Jeremy Martin, Millville, Minn., Yamaha (1-40)
  9. Dilan Schwartz, Alpine, Calif., Suzuki (8-12)
  10. RJ Hampshire, Hudson, Fla., Husqvarna (3-19)

250 Class Championship Standings (Round 2 of 12)

  1. Jett Lawrence, Australia, Honda – 90
  2. Justin Cooper, Cold Spring Harbor, N.Y., Yamaha – 80
  3. Jeremy Martin, Millville, Minn., Yamaha – 72
  4. Hunter Lawrence, Australia, Honda – 67
  5. Garrett Marchbanks, Coalville, Utah, Yamaha – 56
  6. RJ Hampshire, Hudson, Fla., Husqvarna – 54
  7. Jo Shimoda, Japan, Kawasaki – 50
  8. Colt Nichols, Muskogee, Okla., Yamaha – 49
  9. Austin Forkner, Richards, Mo., Kawasaki – 48
  10. Michael Mosiman, Sebastopol, Calif., GASGAS – 46
Lucas Oil Pro Motocross Championship
The Lucas Oil Pro Motocross Championship, sanctioned by AMA Pro Racing, features the world’s fastest outdoor motocross racers, competing aboard homologated bikes from one of seven competing manufacturers on a collection of the roughest, toughest tracks on the planet. Racing takes place each Saturday afternoon, with competition divided into two classes: one for 250cc machines, and one for 450cc machines. MX Sports Pro Racing, the industry leader in off-road powersports event production, manages the Lucas Oil Pro Motocross Championship. The title sponsor is Lucas Oil, a leading producer of premium oils, greases, and problem solving additives, all made in America.
NBC Sports & Peacock
NBC Sports and Peacock will provide coverage of the 2021 Lucas Oil Pro Motocross Championship season across all 12 rounds, including every practice session, qualifier, Moto 1 race and Moto 2 race.  The Lucas Oil Pro Motocross Championship is part of NBC Sports’ “Home of Motorsports” programming throughout 2021, spanning NASCAR, INDYCAR, IMSA, Mecum Auctions, Monster Energy Supercross, MotoGP, Progressive American Flat Track, Monster Jam, Dakar Rally, and more.
Lucas Oil Products, Inc.
Lucas Oil Products was founded by Forrest and Charlotte Lucas with the simple philosophy of producing only the best line of lubricants and additives available anywhere. Since its inception, Lucas has steadfastly adhered to this corporate objective. Through innovative product research and development, along with aggressive marketing programs, Lucas has established itself as the top selling additive line in the United States. Additionally, Lucas Oil offers a premium line of motor oils, greases, fuel treatments, industrial lubricants, and problem-solving additives to help firmly establish Lucas Oil as a prominent figure in the marketplace.
MAVTV Motorsports Network
MAVTV Motorsports Network is the only television network in the U.S. dedicated exclusively to motorsports. MAVTV offers an unparalleled line-up of exclusive and unique events. MAVTV goes beyond the national mainstream motorsports events to include grassroots racing from across the globe: drag racing, pro motocross, sprint boats, rally cars, short course off-road truck racing, sprint cars, pro pulling, drifting, ice racing, and everything in between. MAVTV knows you don’t have to be a race fan to be an automotive enthusiast, which is why we have developed a package of automotive reality and custom build shows that are truly second-to-none. From 24/7 automotive and motorsports content on MAVTV Motorsports Network to the free and exclusive content available on MAVTV Select and the on-demand streaming service of MAVTV Plus, if it has a motor, it’s probably on MAVTV – The Motorsports Network!
About Michael Le Pard 5735 Articles
"Mr. Totalmotorcycle". Owner and Founder of Total Motorcycle. Supporting over Motorcyclists and Motorcycling for 21 great years. Total Motorcycle is my pride and joy and being able to reach out 330 million people has been incredible but I could not have done it without the support of my visitors, readers and members, thank you so much! You are making a difference to millions of riders worldwide. Thank you.
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