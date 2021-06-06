Lucas Oil Pro Motocross Championship Highlights: Toyota Thunder Valley National

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Results
Lucas Oil Pro Motocross Championship
Toyota Thunder Valley National
Thunder Valley Motocross Park – Lakewood, Colo.
June 5, 2021
450 Class Overall Results (Moto Finish)
- Ken Roczen, Germany, Honda (1-1)
- Dylan Ferrandis, France, Yamaha (2-2)
- Adam Cianciarulo, Port Orange, Fla., Kawasaki (3-6)
- Justin Barcia, Monroe, N.Y., GASGAS (7-3)
- Aaron Plessinger, Hamilton, Ohio, Yamaha (5-4)
- Chase Sexton, La Moille, Ill., Honda (4-5)
- Christian Craig, El Cajon, Calif., Yamaha (6-7)
- Cooper Webb, Newport, N.C., KTM (8-8)
- Marvin Musquin, France, KTM (9-9)
- Eli Tomac, Cortez, Colo., Kawasaki (11-10)
450 Class Championship Standings (Round 2 of 12)
- Ken Roczen, Germany, Honda – 90
- Dylan Ferrandis, France, Yamaha – 89
- Aaron Plessinger, Hamilton, Ohio, Yamaha – 74
- Justin Barcia, Monroe, N.Y., GASGAS – 69
- Chase Sexton, La Moille, Ill., Honda – 67
- Adam Cianciarulo, Port Orange, Fla., Kawasaki – 58
- Cooper Webb, Newport, N.C., KTM – 52
- Christian Craig, El Cajon, Calif., Yamaha – 51
- Marvin Musquin, France, KTM – 51
- Eli Tomac, Cortez, Colo., Kawasaki – 46
250 Class Overall Results (Moto Finish)
- Justin Cooper, Cold Spring Harbor, N.Y., Yamaha (2-2)
- Jett Lawrence, Australia, Honda (4-1)
- Hunter Lawrence, Australia, Honda (5-3)
- Jo Shimoda, Japan, Kawasaki (6-4)
- Colt Nichols, Muskogee, Okla., Yamaha (9-5)
- Garrett Marchbanks, Coalville, Utah, Yamaha (7-7)
- Jalek Swoll, Belleview, Fla., Husqvarna (10-6)
- Jeremy Martin, Millville, Minn., Yamaha (1-40)
- Dilan Schwartz, Alpine, Calif., Suzuki (8-12)
- RJ Hampshire, Hudson, Fla., Husqvarna (3-19)
250 Class Championship Standings (Round 2 of 12)
- Jett Lawrence, Australia, Honda – 90
- Justin Cooper, Cold Spring Harbor, N.Y., Yamaha – 80
- Jeremy Martin, Millville, Minn., Yamaha – 72
- Hunter Lawrence, Australia, Honda – 67
- Garrett Marchbanks, Coalville, Utah, Yamaha – 56
- RJ Hampshire, Hudson, Fla., Husqvarna – 54
- Jo Shimoda, Japan, Kawasaki – 50
- Colt Nichols, Muskogee, Okla., Yamaha – 49
- Austin Forkner, Richards, Mo., Kawasaki – 48
- Michael Mosiman, Sebastopol, Calif., GASGAS – 46