Lucas Oil Pro Motocross Championship Highlights: Toyota Thunder Valley National

Lucas Oil Pro Motocross Championship

The Lucas Oil Pro Motocross Championship, sanctioned by AMA Pro Racing, features the world’s fastest outdoor motocross racers, competing aboard homologated bikes from one of seven competing manufacturers on a collection of the roughest, toughest tracks on the planet. Racing takes place each Saturday afternoon, with competition divided into two classes: one for 250cc machines, and one for 450cc machines. MX Sports Pro Racing, the industry leader in off-road powersports event production, manages the Lucas Oil Pro Motocross Championship. The title sponsor is Lucas Oil, a leading producer of premium oils, greases, and problem solving additives, all made in America.