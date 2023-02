Do you have the need… the Need for Speed? Kawasaki can scratch that itch, affordably, stylishly and with horsepower to spare. Introducing the all New 2023 Kawasaki Supersport Motorcycles arriving at Total Motorcycle in our 2023 Kawasaki Motorcycle Model Guides. Plus 80+ more 2023 Kawasaki’s!

Hot & fresh from the oven, the new 2023 Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition, 2023 Kawasaki Ninja ZX-4RR and a special 2023 Kawasaki Ninja ZX-4R just for Canadian riders (at least for now). Plus nine other supersports: 2023 Kawasaki Ninja ZX-14R ABS, Ninja ZX-10RR ABS, Ninja ZX-10R ABS, Ninja ZX-10R KRT Edition (for American riders only), Ninja ZX-10R ABS KRT Edition, Ninja ZX-6R ABS KRT, Ninja ZX-6R KRT, Ninja ZX-6R, and Ninja ZX-6R ABS. How is that for choice?! Plus you can see them all right here on TMW in our 2023 Bike Guides.

And if supersport isn’t fast enough for you and you are true road and track speed demon, then check out the new 2023 Kawasaki Hyperbikes. 4 new blazingly fast and brilliantly good bikes, hand crafted and honed, just for you: 2023 Kawasaki Ninja H2R, 2023 Kawasaki Ninja H2 Carbon, 2023 Kawasaki Ninja H2 and the brand new 2023 Kawasaki Ninja H2 SX SE!!

Ok, ok, so 16 sport bikes are not enough choice yet… Wow, then let’s just open up the entire Kawasaki candy store for you then… Here are another 80+ new 2023 Kawasaki’s!! YES, EIGHTY NEW BIKES. That’s insane in the membrane.

Introducing the new 2023 Kawasaki Motorcycle Guide.

New Bike Reviews, Huge Photos, Full Specifications. Get it all at Total Motorcycle with the 2023 Kawasaki Motorcycle Guide.

Hyperbike

– 2023 Kawasaki Ninja H2R

– 2023 Kawasaki Ninja H2 Carbon

– 2023 Kawasaki Ninja H2

– 2023 Kawasaki Ninja H2 SX SE – New model

Supersport

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-14R ABS

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-10RR ABS

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-10R ABS

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Edition – (USA)

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-10R ABS KRT Edition

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-6R ABS KRT

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-6R KRT

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-6R

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-6R ABS*

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-4RR KRT Edition – New model

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-4RR – New model (Canada, Europe)

– 2023 Kawasaki Ninja ZX-4R – New model (Canada)

Street Sport

– 2023 Kawasaki Z H2*

– 2023 Kawasaki Z H2 SE*

– 2023 Kawasaki Ninja 1000SX*

– 2023 Kawasaki Ninja 650 ABS KRT

– 2023 Kawasaki Ninja 650 KRT

– 2023 Kawasaki Ninja 650 ABS

– 2023 Kawasaki Ninja 650 – (USA)

– 2023 Kawasaki Ninja 400 ABS KRT

– 2023 Kawasaki Ninja 400 ABS

– 2023 Kawasaki Ninja 400 – (USA, UK)

– 2023 Kawasaki W800

– 2023 Kawasaki Z900SE

– 2023 Kawasaki Z900 ABS

– 2023 Kawasaki Z900RS

– 2023 Kawasaki Z900RS Cafe – (USA)

– 2023 Kawasaki Z650RS

– 2023 Kawasaki Z650 ABS

– 2023 Kawasaki Z650 – (USA)

– 2023 Kawasaki Z400 ABS* – (Europe)

– 2023 Kawasaki Z125 Pro

Cruisers

– 2023 Kawasaki Vulcan 1700 Voyager ABS*

– 2023 Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero ABS

– 2023 Kawasaki Vulcan 900 Classic*

– 2023 Kawasaki Vulcan 900 Classic LT*

– 2023 Kawasaki Vulcan 900 Custom*

– 2023 Kawasaki Vulcan S*

– 2023 Kawasaki Vulcan S ABS*

– 2023 Kawasaki Vulcan S Cafe*

Supersport Touring

– 2023 Kawasaki Versys 1000 SE LT+ – (USA)

– 2023 Kawasaki Versys 1000 LT SE – (Canada)

– 2023 Kawasaki Versys 1000 SE – (UK)

– 2023 Kawasaki Versys 650 LT

– 2023 Kawasaki Versys-X 300 ABS*

– 2023 Kawasaki Versys-X 300*

Electric eBikes

– 2023 Kawasaki Elektrode – New model

Dual Purpose

– 2023 Kawasaki KLR650 Traveler* (USA)

– 2023 Kawasaki KLR650 ABS*

– 2023 Kawasaki KLR650*

– 2023 Kawasaki KLR650 Adventure ABS*

– 2023 Kawasaki KLR650 Adventure*

– 2023 Kawasaki KLX300

– 2023 Kawasaki KLX300SM

Motocross

– 2023 Kawasaki KX450X

– 2023 Kawasaki KX450

– 2023 Kawasaki KX250X – New model

– 2023 Kawasaki KX250 – New model

– 2023 Kawasaki KX112

– 2023 Kawasaki KX85

– 2023 Kawasaki KX65

Off-Road

– 2023 Kawasaki KLX300R

– 2023 Kawasaki KLX230R

– 2023 Kawasaki KLX230RS

– 2023 Kawasaki KLX140R

– 2023 Kawasaki KLX140RL

– 2023 Kawasaki KLX140RF

– 2023 Kawasaki KLX110R

– 2023 Kawasaki KLX110RL