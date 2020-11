Love motorcycles? Love looking, reading and riding the latest bikes? Total Motorcycle has you covered with over 400 New 2021 Models with Hundreds More to Come unleashed upon our readers! Huge photos, exclusive information, full USA/Canada/European bikes specifications and so much more, all free, all in one spot. Not only 400 new 2021 models but hundreds of thousands of bikes from 1934 to 2020 as well from Aprilia, Benelli, Beta, Bimota, BMW, Brammo, Buell, Can-Am, CCW, Ducati, EBR, Harley-Davidson, Honda, Husqvarna, Husaberg, Hyosung, Indian, Kawasaki, KTM, KYMCO, Moto Guzzi, Moto Morini, MV Agusta, Norton, Phantom, Piaggio, Polaris, Ridley, Roehr, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Ural, Vespa, Victory, Yamaha and Zero.

2021 SUPERSPORT BIKES: 400 New 2021 Models with Hundreds More to Come!

– 2021 Bimota TESI H2 – New model

– 2021 BMW M1000RR – New model

– 2021 BMW S1000RR – Model Preview

– 2021 Ducati SuperSport 950 – New model

– 2021 Ducati SuperSport 950S – New model

– 2021 Ducati Panigale V2

– 2021 Ducati Superleggera V4

– 2021 Ducati Panigale V4 SP – New model

– 2021 Ducati Panigale V4– New version

– 2021 Ducati Panigale V4S – New version

– 2021 Ducati Panigale V4R

– 2021 Honda CBR1000RR-R Fireblade SP – New model

– 2021 Honda CBR1000RR ABS

– 2021 Honda CBR1000RR

– 2021 Honda CBR600RR ABS

– 2021 Honda CBR600RR

– 2021 Honda CBR650R

– 2021 Honda CBR500R ABS

– 2021 Honda CBR125R – New model

– 2021 Kawasaki Ninja H2R

– 2021 Kawasaki Ninja H2 Carbon

– 2021 Kawasaki Ninja H2

– 2021 Kawasaki Ninja H2 SX SE+

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-14R ABS

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-10R – New model

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-10R ABS – New model

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-10R KRT Edition – New model

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-10R ABS KRT Edition – New model

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-10RR – New model

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-6R ABS KRT

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-6R KRT

– 2021 Kawasaki Ninja ZX-6R ABS

– 2021 MV Agusta Superveloce 75th Anniversary Edition – New model

– 2021 MV Agusta Superveloce 800

– 2021 Suzuki GSX-R1000RZ 100th Anniversary – New model

– 2021 Suzuki GSX-R1000 100th Anniversary – Preview

– 2021 Suzuki GSX-R1000 ABS

– 2021 Suzuki GSX-R750 100th Anniversary – New model

– 2021 Suzuki GSX-R600 100th Anniversary – New model

– 2021 Suzuki GSX-R750

– 2021 Suzuki GSX-R600

– 2021 Suzuki GSX250R ABS

– 2021 Yamaha YZF-R1M

– 2021 Yamaha YZF-R1

– 2021 Yamaha YZF-R3 Monster Energy Yamaha MotoGP Edition – (USA)

– 2021 Yamaha YZF-R3

2021 STREET BIKES

– 2021 Aprilia RS660

– 2021 BMW R1250RS – Model Preview

– 2021 BMW R1250R – Model Preview

– 2021 BMW S1000R – (USA)

– 2021 BMW S1000R – (Canada, Europe) – New revised 2021 S1000R

– 2021 BMW F900R – Model Preview

– 2021 BMW G310R – New model

– 2021 BMW R nineT

– 2021 BMW R nineT Racer – New model

– 2021 BMW R nineT Pure

– 2021 BMW R nineT Scrambler

– 2021 BMW R nineT Urban G/S

– 2021 BMW R nineT Urban G/S Edition 40 – New model

– 2021 Ducati Streetfighter V4

– 2021 Ducati Streetfighter V4S

– 2021 Ducati Scrambler 1100 Sport PRO

– 2021 Ducati Scrambler 1100 Dark PRO – New version

– 2021 Ducati Scrambler 1100 PRO

– 2021 Ducati Scrambler Desert Sled – New version

– 2021 Ducati Scrambler Nightshift – New model

– 2021 Ducati Scrambler Icon Dark

– 2021 Ducati Scrambler Icon

– 2021 Ducati Diavel 1260

– 2021 Ducati Diavel 1260S

– 2021 Ducati Diavel 1260 Lamborghini – New model

– 2021 Ducati XDiavel Black Star – New model

– 2021 Ducati XDiavel Dark – New model

– 2021 Ducati XDiavel S

– 2021 Harley-Davidson Bronx 975 – New model preview

– 2021 Harley-Davidson Bronx 1250 – New model preview

– 2021 Honda CB1000R – New model

– 2021 Honda CB1000R Black Edition – New model

– 2021 Honda CB650R ABS

– 2021 Honda CB350 – New model (Europe)

– 2021 Honda CB300R ABS

– 2021 Honda CB500F ABS

– 2021 Honda CB125F – New model

– 2021 Honda Monkey (USA)

– 2021 Honda Monkey ABS (USA)

– 2021 Honda Super Cub C125

– 2021 Honda Trail 125 ABS – New model

– 2021 Honda MSX 125 Grom ABS – Updated

– 2021 Kawasaki Z H2

– 2021 Kawasaki Z H2 SE – New model

– 2021 Kawasaki Ninja 1000SX

– 2021 Kawasaki Ninja 650 ABS KRT – (Canada)

– 2021 Kawasaki Ninja 650 ABS

– 2021 Kawasaki Ninja 650 – (USA)

– 2021 Kawasaki Ninja 400 ABS KRT – (Canada)

– 2021 Kawasaki Ninja 400 ABS

– 2021 Kawasaki Ninja 400 – (USA)

– 2021 Kawasaki W800

– 2021 Kawasaki Z900RS

– 2021 Kawasaki Z900RS Cafe – (USA)

– 2021 Kawasaki Z900 ABS

– 2021 Kawasaki Z650 ABS

– 2021 Kawasaki Z650 (USA)

– 2021 Kawasaki Z400 ABS

– 2021 Kawasaki Z125 Pro

– 2021 MV Agusta Brutale 1000RR – New model

– 2021 MV Agusta Brutale 800RR SCS

– 2021 MV Agusta Dragster 800RR SCS

– 2021 MV Agusta Dragster 800RC SCS – New model

– 2021 Royal Enfield Meteor 350 Fireball – New model preview

– 2021 Royal Enfield Meteor 350 Stellar – New model preview

– 2021 Royal Enfield Meteor 350 Supernova – New model preview

– 2021 Suzuki Katana

– 2021 Suzuki GSX-S750

– 2021 Suzuki SV650 ABS

– 2021 Suzuki SV650X

– 2021 Suzuki DR-Z400SM

– 2021 Triumph Trident 660 – New model

– 2021 Triumph Trident Prototype – New model (August Version)

– 2021 Triumph Trident Concept – New model (September Version)

– 2021 Ural Weekender Special Edition

– 2021 Ural Project: Red Sparrow

– 2021 Yamaha MT-10

– 2021 Yamaha MT-09 SP – New model

– 2021 Yamaha MT-09 – New model

– 2021 Yamaha MT-07

– 2021 Yamaha MT-03

– 2021 Yamaha XSR900

– 2021 Yamaha XSR700

2021 AVENTURE BIKES

– 2021 BMW R1250GS

– 2021 BMW R1250GS Edition 40 – New model

– 2021 BMW R1250GS Adventure

– 2021 BMW R1250GS Adventure Edition 40 – New model

– 2021 BMW S1000XR – Model Preview

– 2021 BMW F900XR – Model Preview

– 2021 BMW F850GS Adventure – New model Preview

– 2021 BMW F850GS Adventure Edition 40 – New model

– 2021 BMW F850GS – New model Preview

– 2021 BMW F850GS Edition 40 – New model

– 2021 BMW F750GS – New model Preview

– 2021 BMW F750GS Edition 40 – New model

– 2021 BMW G310GS – (Canada, Europe)

– 2021 BMW G310GS Edition 40 – (Canada, Europe)

– 2021 Ducati Hypermotard 950 RVE – New model

– 2021 Ducati Multistrada V4 – New model

– 2021 Ducati Multistrada V4S – New model

– 2021 Ducati Multistrada V4S Sport – New model

– 2021 Ducati Multistrada 950S

– 2021 Harley-Davidson Pan-America – New model preview

– 2021 Honda Africa Twin

– 2021 Honda NC750X

– 2021 Honda XR650L

– 2021 Honda CB500X ABS

– 2021 Honda X-ADV – New model

– 2021 Honda CRF450RL – New model

– 2021 Husqvarna FS450

– 2021 Husqvarna 701 Enduro LR – New model

– 2021 Kawasaki Concours 14 ABS

– 2021 Kawasaki Versys 1000 SE LT+ – (USA)

– 2021 Kawasaki Versys 1000 ABS LT SE – (Canada)

– 2021 Kawasaki Versys 650 LT

– 2021 Kawasaki Versys 650 ABS – (USA)

– 2021 Kawasaki Versys-X 300 ABS

– 2021 Kawasaki KLX300 – New model

– 2021 Kawasaki KLX300R – New model

– 2021 Kawasaki KLX300SM – New model

– 2021 Kawasaki KLX230 ABS

– 2021 Kawasaki KLX230

– 2021 KTM 890 Adventure R Rally

– 2021 KTM 890 Adventure R

– 2021 Suzuki V-Strom 1050XA – New model

– 2021 Suzuki V-Strom 650XA

– 2021 Suzuki V-Strom 650A

– 2021 Suzuki DR650SE

– 2021 Suzuki DR-Z400S

– 2021 Triumph Tiger 850 Sport – New model

– 2021 Yamaha Tenere 700

– 2021 Yamaha XT250

– 2021 Yamaha TW200

2021 TOURING BIKES: 400 New 2021 Models with Hundreds More to Come!

– 2021 BMW K1600GTL – Model Preview

– 2021 BMW K1600GT – Model Preview

– 2021 BMW K1600 Grand America – Model Preview

– 2021 BMW K1600B – Model Preview

– 2021 BMW R1250RT – New model

– 2021 Indian Vintage – New model

– 2021 Indian Vintage Dark Horse – New model

– 2021 Indian Springfield

– 2021 Indian Springfield Dark Horse

– 2021 Indian Chieftain

– 2021 Indian Chieftain Dark Horse

– 2021 Indian Chieftain Limited

– 2021 Indian Roadmaster

– 2021 Indian Roadmaster Dark Horse

– 2021 Indian Roadmaster Limited

– 2021 Indian Roadmaster Dark Horse Jack Daniel’s – New model (Limited Edition)

– 2021 Suzuki Boulevard C50T

– 2021 Yamaha FJR1300ES

– 2021 Yamaha Tracer 9 GT – New model

– 2021 Yamaha Tracer 9 – New model (Europe)

– 2021 Yamaha Tracer 7 GT – New model (Europe)

– 2021 Yamaha Tracer 7 – New model (Europe)

– 2021 Yamaha Star Venture

– 2021 Yamaha Super Tenere ES

– 2021 Yamaha Tenere 700 Rally Edition – New model

2021 CRUISERS – 400 New 2021 Models with Hundreds More to Come!

– 2021 BMW R18 – New model (plus video)

– 2021 BMW R18 Classic – New model

– 2021 BMW R18 Classic First Edition – New model

– 2021 BMW R18 Dragster – New model concept

– 2021 BMW R18 Blechmann – New model concept

– 2021 Harley-Davidson Custom – New model

– 2021 Honda Rebel 1100 – New model

– 2021 Honda Rebel 1100 DCT – New model

– 2021 Honda Rebel 500 ABS SE

– 2021 Honda Rebel 500 ABS

– 2021 Honda Rebel 500 – (USA)

– 2021 Honda Rebel 300 ABS

– 2021 Honda Rebel 300

– 2021 Indian Scout

– 2021 Indian Scout Sixty

– 2021 Indian Scout Bobber

– 2021 Indian Scout Bobber Twenty

– 2021 Indian Scout Bobber Sixty – New model

– 2021 Indian Challenger

– 2021 Indian Challenger Dark Horse

– 2021 Indian Challenger Limited

– 2021 Indian Chieftain Dark Horse

– 2021 Indian Springfield Dark Horse

– 2021 Indian Chieftain Dark Horse

– 2021 Indian Roadmaster Dark Horse

– 2021 Indian Challenger Dark Horse

– 2021 Kawasaki Vulcan 1700 Voyager ABS

– 2021 Kawasaki Vulcan 1700 Vaquero ABS

– 2021 Kawasaki Vulcan 900 Classic

– 2021 Kawasaki Vulcan 900 Classic LT

– 2021 Kawasaki Vulcan 900 Custom

– 2021 Kawasaki Vulcan S ABS

– 2021 Kawasaki Vulcan S

– 2021 Kawasaki Vulcan S ABS Cafe

– 2021 Suzuki Boulevard M109R

– 2021 Suzuki Boulevard C50T

– 2021 Suzuki Boulevard C50

– 2021 Yamaha Bolt R-Spec

– 2021 Yamaha V-Star 250

2021 CONCEPT BIKES – 400 New 2021 Models with Hundreds More to Come!

– 2021 BMW Definition CE04 – New model concept

– 2021 BMW R18 Dragster – New model concept

– 2021 BMW R18 Blechmann – New model concept

– 2021 Scrambler Ducati of the Future

– 2021 Triumph Trident Prototype – New model (August Version)

– 2021 Triumph Trident Concept – New model (September Version)

– 2021 Honda CB-F Concept – New model

2021 SCOOTERS

– 2021 Honda ADV150 – New model

– 2021 Honda SH350i – New model

– 2021 Honda SH Mode 125 – New model

– 2021 Honda PCX125

– 2021 Yamaha XMAX

– 2021 Yamaha Zuma 125 (USA)

– 2021 Yamaha BWs 125 (Canada)

2021 DIRT BIKES / OFF-ROAD BIKES

– 2021 Beta 125 RR – new model preview

– 2021 Beta 200 RR – new model preview

– 2021 Beta 250 RR – new model preview

– 2021 Beta 300 RR – new model preview

– 2021 Beta 300 RX – new model preview (First Beta Motocross bike)

– 2021 Honda CRF450X

– 2021 Honda CRF250F

– 2021 Honda CRF125F

– 2021 Honda CRF125FB Big Wheel

– 2021 Honda CRF110F

– 2021 Honda CRF50F

– 2021 Honda CRF450RWE – New model

– 2021 Honda CRF450R – New model

– 2021 Honda CRF450RX – Redesigned

– 2021 Honda CRF250R

– 2021 Honda CRF250RX

– 2021 Honda CRF150R

– 2021 Honda CRF150R Expert (Big Wheel)

– 2021 Husqvarna TE300i Rockstar Edition – New model

– 2021 Husqvarna TE300i

– 2021 Husqvarna TE250i

– 2021 Husqvarna TE150i

– 2021 Husqvarna FE501s

– 2021 Husqvarna FE501 – New model

– 2021 Husqvarna FE350s

– 2021 Husqvarna FE350 – New model

– 2021 Husqvarna FX450

– 2021 Husqvarna FX350

– 2021 Husqvarna TX300i

– 2021 Husqvarna EE5

– 2021 Husqvarna TC250

– 2021 Husqvarna TC125

– 2021 Husqvarna TC85 17/14

– 2021 Husqvarna TC85 19/16

– 2021 Husqvarna TC65

– 2021 Husqvarna TC50

– 2021 Husqvarna FC450

– 2021 Husqvarna FC350

– 2021 Husqvarna FC250

– 2021 Kawasaki KX450 XC

– 2021 Kawasaki KX450X – New model

– 2021 Kawasaki KX450

– 2021 Kawasaki KX250 XC

– 2021 Kawasaki KX250X – New model

– 2021 Kawasaki KX250

– 2021 Kawasaki KX100

– 2021 Kawasaki KX85

– 2021 Kawasaki KX65

– 2021 Kawasaki KLX300R

– 2021 Kawasaki KLX230R

– 2021 Kawasaki KLX140R – New model

– 2021 Kawasaki KLX140RL – New model

– 2021 Kawasaki KLX140RF – New model

– 2021 Kawasaki KLX110R – New model

– 2021 Kawasaki KLX110RL – New model

– 2021 KTM 500 EXC-F

– 2021 KTM 350 EXC-F

– 2021 KTM 500 XCF-W

– 2021 KTM 450 XC-F

– 2021 KTM 350 XCF-W

– 2021 KTM 350 XC-F

– 2021 KTM 250 XC-F

– 2021 KTM 300 XC-W TPI

– 2021 KTM 300 XC TPI

– 2021 KTM 250 XC-W TPI

– 2021 KTM 250 XC TPI

– 2021 KTM 150 XC-W TPI

– 2021 KTM 125 XC – New model

– 2021 KTM 450 SX-F

– 2021 KTM 350 SX-F

– 2021 KTM 250 SX-F

– 2021 KTM 250 SX

– 2021 KTM 150 SX

– 2021 KTM 125 SX

– 2021 KTM 85 SX 19/16

– 2021 KTM 85 SX 17/14

– 2021 KTM 65 SX

– 2021 KTM 50 SX Factory Edition – New model

– 2021 KTM 50 SX

– 2021 KTM 50 SX Mini

– 2021 Suzuki RM-Z450

– 2021 Suzuki RM-Z250

– 2021 Suzuki RM85

– 2021 Suzuki DR-Z125L

– 2021 Suzuki DR-Z125

– 2021 Suzuki DR-Z50

– 2021 Yamaha YZ450F Monster Energy Yamaha Racing Edition – New model

– 2021 Yamaha YZ450F

– 2021 Yamaha YZ250F Monster Energy Yamaha Racing Edition – New model

– 2021 Yamaha YZ250F – New model

– 2021 Yamaha YZ250

– 2021 Yamaha YZ125

– 2021 Yamaha YZ85

– 2021 Yamaha YZ65

– 2021 Yamaha WR450F – New model

– 2021 Yamaha WR250F

– 2021 Yamaha YZ450FX – New model

– 2021 Yamaha YZ250FX

– 2021 Yamaha YZ250X

– 2021 Yamaha YZ125X

– 2021 Yamaha TT-R230

– 2021 Yamaha TT-R125LE

– 2021 Yamaha TT-R110E

– 2021 Yamaha TT-R50E

– 2021 Yamaha PW50

– 2020 Yamaha TY-E Electric Trials Bike – Preview

2021 eBIKES: 400 New 2021 Models with Hundreds More to Come!

– 2021 Ducati TK-01RR – New model

– 2021 Ducati MIG-S – New version

– 2021 Ducati e-Scrambler

– 2021 Harley-Davidson IRONe12 – New model

– 2021 Harley-Davidson IRONe16 – New model

– 2021 Indian eFTR Jr – New model

– 2021 KTM Freeride SX-E 5 – New model

– 2021 Triumph Trekker GT – New model

– 2021 Zero SR/S Deus X – New model

– 2021 Zero SR/F

– 2021 Zero SR/S

– 2021 Zero SR

– 2021 Zero S

– 2021 Zero FXS

– 2021 Zero FX

– 2021 Zero DSR

– 2021 Zero DS

– 2021 Zero DSR/BF – New model

2021 ENGINE HIGHLIGHTS

– BMW Big Boxer 1800

– 2021 Ducati V4 Granturismo – New

– 2021 Harley-Davidson Screamin’ Eagle 131 Softail Engine – New Engine